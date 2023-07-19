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Путин назвал подрыв Крымского моста "терактом". Кулеба: Он профессиональный лжец из КГБ

Цей матеріал також доступний українською
19.07.2023, 12:39
Путин назвал подрыв Крымского моста
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Крымский мост был построен незаконно, и назвал диктатора Владимира Путина "профессиональным лжецом". Об этом он сообщил в интервью каналу CNN.

По его словам, Крымский мост — это основной путь военных поставок россиян в Крыму и других временно оккупированных территориях юга Украины. 

"Стоит обратить внимание, что мост был построен незаконно — это незаконная конструкция, построенная после оккупации", — заявил Кулеба.

Его попросили отреагировать на высказывание Путина, который назвал удар по переправе "терактом", на что он ответил, что "не обязан комментировать каждую ложь и искажение реальности". 

"Он продолжает называть нас "киевским режимом", не признает наше правительство, говорит, что оно установлено США и Британией. Я не знаю, как это комментировать. Путин — профессиональный лжец, его научили врать, когда он был офицером КГБ, он усовершенствовал эти умения за время своей политической карьеры", — отметил министр.

Дипломат подчеркнул, что "чем меньше мы слушаем то, что говорит Путин, тем больше у нас времени на продуктивные мысли". 

Утром 19 июля в Крыму сообщили о прилетах на Старокрымском полигоне в районе поселка Кировское неподалеку от Феодосии. Идет детонация боеприпасов врага. Россияне готовят эвакуацию и заявляют о якобы ударе ракетами Storm Shadow.

СПРАВКА. 17 июля 2023 года в Керчи в 03:04 и 03:20 слышали звуки взрывов. Оккупанты сообщили о "ЧС" в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края РФ. После 10:00 власти РФ написали об атаке двумя "украинскими" аквадронами. Источники LIGA.net в СБУ говорят, что атака на мост – спецоперация СБУ и ВМС.

Мост поврежден второй раз с начала его постройки: 8 октября 2022-го произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по ж/д части моста. Тогда несколько секций автодороги обрушились в воду. 8 июля 2023-го МО признало, что это сделала Украина.

Читайте также: "Это результат удачной разведки". Как готовили новый удар по мосту в Крыму

Дмитрий Гриниченко
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