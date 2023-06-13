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Путін замріявся про "санітарну зону" в Україні. Подоляк вважає це "каховським зізнанням"

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 20:29
Путін замріявся про
Володимир Путін (Фото: EPA)

Погрози російського диктатора Володимира Путіна створити "санітарну зону" в Україні можна вважати зізнанням у підриві Каховської гідроелектростанції та намірах чинити подібні воєнні злочини і надалі. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

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Сьогодні Путін проводив так звану пресконференцію за участю російських воєнних пропагандистів. Диктатор РФ поскаржився на "прильоти" на територію Росії і заявив, що якщо вони продовжаться, то "доведеться розглянути питання створення в Україні санітарної зони". 

Подоляк відреагував на чергові недолугі заяви Путіна: "Стежте за руками... Традиційними некрофільськими жартами за столом із "Z-пропагандистами" про війну в Україні Путін відверто заявляє про свою єдину мету: деіндустріалізацію України (знищення інфраструктурних та енергетичних об’єктів) і створення сірої, "санітарної" (забрудненої, непридатної для життя) зони".

Радник глави ОП вважає, що озвучення таких цілей Путіним можна трактувати як зізнання росіян в тому, що вони не мають змоги захопити всю Україну, тому підірвали Каховську ГЕС і не збираються зупинятися – мають намір підривати всю окуповану територію та атакувати ракетами всю неокуповану.

"Каховське зізнання" – не інакше. Час МКС оголошувати ордер на арешт 2.0", – вважає Подоляк.

  • Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, почалося підтоплення десятків населених пунктів. Зараз відомо про 10 загиблих, ще 20 осіб – поранені, безвісти зниклими вважаються 35 людей.
  • 12 червня речник ЗСУ Шершень повідомив, що російські окупанти підірвали греблю в районі Новодарівки Запорізької області, але це не вплине на наступ українських військ.
  • Сьогодні у Міноборони повідомили, що РФ зараз щодня підриває у різних населених пунктах малі гідротехнічні споруди.

Читайте також: У Генштабі розповіли про успіхи наступальної операції: є просування на трьох напрямках

Оксана Житнюк
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