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Путин замечтался о "санитарной зоне" в Украине. Подоляк считает это "каховским признанием"

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 20:29
Путин замечтался о
Владимир Путин (Фото: EPA)

Угрозы российского диктатора Владимира Путина создать "санитарную зону" в Украине можно считать признанием в подрыве Каховской гидроэлектростанции и намерениях совершать подобные военные преступления и далее. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Сегодня Путин проводил так называемую пресс-конференцию с участием российских военных пропагандистов. Диктатор РФ пожаловался на "прилеты" на территорию России и заявил, что если они продолжатся, то "придется рассмотреть вопрос создания в Украине санитарной зоны". 

Подоляк отреагировал на очередные несуразные заявления Путина: "Следите за руками... Традиционными некрофильскими шутками за столом с "Z-пропагандистами" о войне в Украине Путин откровенно заявляет о своей единственной цели: деиндустриализации Украины (уничтожении инфраструктурных и энергетических объектов) и создании серой, "санитарной" (загрязненной, непригодной для жизни) зоны".

Советник главы ОП считает, что озвучивание таких целей Путиным можно трактовать как признание россиян в том, что они не могут захватить всю Украину, поэтому подорвали Каховскую ГЭС и не собираются останавливаться – намерены подрывать всю оккупированную территорию и атаковать ракетами всю неоккупированную.

"Каховское признание" – не иначе. Пора МУС объявлять ордер на арест 2.0", – считает Подоляк.

  • Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, началось подтопление десятков населенных пунктов. Сейчас известно о 10 погибших, еще 20 человек – ранены, без вести пропавшими считаются 35 человек.
  • 12 июня спикер ВСУ Шершень сообщил, что российские оккупанты взорвали дамбу в районе Новодаровки Запорожской области, но это не повлияет на наступление украинских войск.
  • Сегодня в Минобороны сообщили, что РФ сейчас ежедневно подрывает в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения.

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Оксана Житнюк
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