RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

П'ять головних новин України та світу на 19:00 20 травня

Этот материал также доступен на русском
20.05.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 20 травня - Фото
Володимир Зеленський у Японії (Фото: ОП)

1. НІЧНА АТАКА ДРОНІВ НА КИЇВ. УСІ ПОВІТРЯНІ ЦІЛІ ЗБИЛА ППО, УЛАМКИ ВПАЛИ У ЧОТИРЬОХ РАЙОНАХ. Вночі 20 травня російські окупанти атакували дронами Київ. Сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. Уламки ворожих безпілотників впали у чотирьох районах столиці (докладніше).

2. ВНОЧІ СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ 21 ДРОН, 18 ЛЕТІЛИ НА КИЇВЩИНУ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ. Вночі 20 травня під час російської атаки по Україні Сили протиповітряної оборони знищили 21 російський безпілотник (докладніше).

3. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО ЯПОНІЇ – ВІДЕО, ФОТО. У Хіросімі президент планує зустрітися з президентом США Джо Байденом і обговорити питання коаліції винищувачів (докладніше).

4. УМОВОЮ НАДАННЯ F-16 УКРАЇНІ Є НЕВИКОРИСТАННЯ ЛІТАКІВ ДЛЯ АТАК ТЕРИТОРІЇ РФ – БІЛИЙ ДІМ. Сполучені Штати не підтримують напади на територію Росії. Це також стосуватиметься підтримки надання Україні винищувачів F-16 (докладніше).

5. МІНОБОРОНИ ЗАПЕРЕЧУЄ ЗАЯВУ ПРИГОЖИНА ПРО ВЗЯТТЯ БАХМУТА: СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА, АЛЕ МИ ТРИМАЄМОСЯ. Міноборони заперечує заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак (докладніше).

Читайте також головний текст дня: Розбір | Чому важливо зберігати архітектуру та як це робити під час війни

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 