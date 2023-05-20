П'ять головних новин України та світу на 19:00 20 травня

1. НІЧНА АТАКА ДРОНІВ НА КИЇВ. УСІ ПОВІТРЯНІ ЦІЛІ ЗБИЛА ППО, УЛАМКИ ВПАЛИ У ЧОТИРЬОХ РАЙОНАХ. Вночі 20 травня російські окупанти атакували дронами Київ. Сили протиповітряної оборони збили усі повітряні цілі. Уламки ворожих безпілотників впали у чотирьох районах столиці (докладніше).

2. ВНОЧІ СИЛИ ППО ЗНИЩИЛИ 21 ДРОН, 18 ЛЕТІЛИ НА КИЇВЩИНУ – ПОВІТРЯНІ СИЛИ. Вночі 20 травня під час російської атаки по Україні Сили протиповітряної оборони знищили 21 російський безпілотник (докладніше).

3. ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРИБУВ ДО ЯПОНІЇ – ВІДЕО, ФОТО. У Хіросімі президент планує зустрітися з президентом США Джо Байденом і обговорити питання коаліції винищувачів (докладніше).

4. УМОВОЮ НАДАННЯ F-16 УКРАЇНІ Є НЕВИКОРИСТАННЯ ЛІТАКІВ ДЛЯ АТАК ТЕРИТОРІЇ РФ – БІЛИЙ ДІМ. Сполучені Штати не підтримують напади на територію Росії. Це також стосуватиметься підтримки надання Україні винищувачів F-16 (докладніше).

5. МІНОБОРОНИ ЗАПЕРЕЧУЄ ЗАЯВУ ПРИГОЖИНА ПРО ВЗЯТТЯ БАХМУТА: СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА, АЛЕ МИ ТРИМАЄМОСЯ. Міноборони заперечує заяву російського терориста Євгена Пригожина про те, що окупанти нібито повністю захопили Бахмут. Ситуація критична, але українські захисники все ще тримають оборону в районі Літак (докладніше).

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