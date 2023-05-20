Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 20 мая

1. НОЧНАЯ АТАКА ДРОНОВ НА КИЕВ. ВСЕ ВОЗДУШНЫЕ ЦЕЛИ СБИЛА ПВО, ОБЛОМКИ УПАЛИ В ЧЕТЫРЕХ РАЙОНАХ. Ночью 20 мая российские оккупанты атаковали дронами Киев. Силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели. Обломки вражеских беспилотников упали в четырех районах столицы (подробнее).

2. НОЧЬЮ СИЛЫ ПВО УНИЧТОЖИЛИ 21 ДРОН, 18 ЛЕТЕЛИ В КИЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ – ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ. Ночью 20 мая во время российской атаки по Украине Силы противовоздушной обороны уничтожили 21 российский беспилотник (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИБЫЛ В ЯПОНИЮ – ВИДЕО, ФОТО. В Хиросиме президент планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и обсудить вопросы коалиции истребителей (подробнее).

4. УСЛОВИЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ F-16 УКРАИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОЛЕТОВ ДЛЯ АТАК ТЕРИТОРИИ РФ – БЕЛЫЙ ДОМ. Соединенные Штаты не поддерживают нападения на территорию России. Это также будет касаться поддержки предоставления Украине истребителей F-16 (подробнее).

5. МИНОБОРОНЫ ОТРИЦАЕТ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИГОЖИНА О ВЗЯТИИ БАХМУТА: СИТУАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ, НО МЫ ДЕРЖИМСЯ. Минобороны отрицает заявление российского террориста Евгения Пригожина о том, что оккупанты якобы полностью захватили Бахмут. Ситуация критическая, но украинские защитники все еще держат оборону в районе Самолет (подробнее).

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