П'ять головних новин України та світу на 19:00 31 липня

1. Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу. Вдень 31 липня російські окупанти завдали удару двома ракетами по Кривому Рогу. Влучили по багатоповерхівці та університету. Загинуло шестеро осіб. (докладніше)

2. В Україні відновили майже всі ТЕС, пошкоджені ракетними ударами росіян восени-взимку. В Україні відновили практично всі підприємства теплової генерації, пошкоджені внаслідок ракетних ударів росіян восени-взимку. Загалом з понад 700 об'єктів теплопостачання, пошкоджених росіянами, відновлено більш як 65%. (докладніше)

3. Міноборони повністю виконало запит Генштабу щодо безпілотників. Міноборони повністю виконало замовлення Генерального штабу щодо дронів військового призначення, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. (докладніше)

4. Нардеп від Слуги народу Холодов складає мандат. Народний депутат від партії Слуга народу Андрій Холодов написав заяву про складання депутатських повноважень. Журналісти програми "Схеми" знайшли нардепа на Кіпрі. (докладніше)

5. Китай обмежує експорт дронів, щоб не застосовувалися на війні. Міністерство торгівлі Китаю оголосило про введення з 1 вересня 2023 року контролю над експортом деяких дронів та пов'язаного з ними обладнання. (докладніше)

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