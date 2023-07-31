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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 июля

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 июля - Фото
Фото: Днепропетровская ОВА

1. Россия ударила ракетами по Кривому Рогу. Днем 31 июля российские оккупанты нанесли удар двумя ракетами по Кривому Рогу. Попали по многоэтажке и университету. Погибли шесть человек. (подробнее)

2. В Украине восстановили почти все ТЭС, поврежденные ракетными ударами россиян осенью-зимой. В Украине восстановили практически все предприятия тепловой генерации, поврежденные в результате ракетных ударов россиян осенью-зимой. Всего из более 700 объектов теплоснабжения, поврежденных россиянами, восстановлено свыше 65%. (подробнее)

3. Минобороны полностью выполнило запрос Генштаба о беспилотниках. Минобороны полностью выполнило заказ Генерального штаба о дронах военного назначения, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. (подробнее)

4. Нардеп от Слуги народа Холодов слагает мандат. Народный депутат от партии Слуга народа Андрей Холодов написал заявление о сложении депутатских полномочий. Журналисты программы "Схемы" нашли нардепа на Кипре. (подробнее)

5. Китай ограничивает экспорт дронов, чтобы не применялись на войне. Министерство торговли Китая объявило о введении с 1 сентября 2023 года контроля над экспортом некоторых дронов и связанного с ними оборудования. (подробнее)

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