П'ять головних новин України та світу на 20:00 14 вересня

1. У районі Євпаторії знищено комплекс ППО "Тріумф". Били ракетами "Нептун" та БПЛА: багато відео. У районі тимчасово окупованої Євпаторії в ніч проти 14 вересня було знищено російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф". Про це повідомили джерела LIGA.net у Службі безпеки України (детальніше).

2. "Тут навіть ізострічка не допоможе". З'явилося нове фото десантного корабля Мінськ після удару ЗСУ. OSINT-розслідувач Def Mon опублікував ще одне супутникове фото наслідків ракетного удару України по сухому доку Севастопольського морського заводу у тимчасово окупованому Криму. На знімку видно пошкодження великого десантного корабля проєкту 775 "Мінськ" (Ropucha за класифікацією НАТО) та підводного човна "Ростов-на-Дону" проєкту 636 "Варшав'янка" (детальніше).

3. Sveriges Radio: Українські льотчики випробували шведські винищувачі Gripen, все пройшло добре. Українські льотчики випробували шведські винищувачі JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio з посиланням на письмове повідомлення міністра оборони країни Пола Йонсона. Він не виключає відправлення "Гріпенів" Повітряним силам ЗСУ (детальніше).

4. Маляр заявила про звільнення Андріївки, але відредагувала пост. У 3 ОШБр теж спростували. Заступниця міністра оборони заявила, що ЗСУ звільнили Андріївку Донецької області, однак пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади, бійці якої зараз виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку, заявила, що інформація є передчасною. Трохи пізніше свій допис відредагувала і Маляр (детальніше).

5. Україна вдарила по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі, є пошкодження – Стратком. Вранці 14 вересня Україна завдала удару по двох патрульних кораблях РФ у Чорному морі (докладніше).

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