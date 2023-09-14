Пять главных новостей Украины и мира на 20:00 14 сентября

1. В районе Евпатории уничтожен комплекс ПВО "Триумф". Били ракетами Нептун и БПЛА: много видео. В районе временно оккупированной Евпатории в ночь на 14 сентября был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом сообщили источники LIGA.net в Службе безопасности Украины (подробнее).

2. "Здесь даже изолента не поможет". Появилось новое фото десантного корабля Минска после удара ВСУ. OSINT-расследователь Def Mon опубликовал еще одно спутниковое фото последствий ракетного удара Украины по сухому доку Севастопольского морского завода во временно оккупированном Крыму. На снимке видны повреждения большого десантного корабля проекта 775 "Минск" (Ropucha по классификации НАТО) и подводной лодки "Ростов-на-Дону" проекта 636 "Варшавянка" (подробнее).

3. Sveriges Radio: Украинские летчики опробовали шведские истребители Gripen, все прошло хорошо. Украинские летчики опробовали шведские истребители JAS Gripen, заявили на Sveriges Radio со ссылкой на письменное сообщение министра обороны страны Пола Йонсона. Он не исключает отправку "Грипенов" Воздушным силам ВСУ (подробнее).

4. Маляр заявила об освобождении Андреевки, но отредактировала пост. В 3 ОШБр тоже опровергли. Заместитель министра обороны заявила, что ВСУ освободили Андреевку Донецкой области, однако пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады, бойцы которой сейчас выполняют боевые задачи на Бахмутском направлении, заявила, что информация преждевременная. Чуть позже свое сообщение отредактировала и Маляр (подробнее).

5. Украина ударила по двум патрульным кораблям РФ в Черном море, есть повреждения – Стратком. Утром 14 сентября Украина нанесла удар по двум патрульным кораблям РФ в Черном море (подробнее).

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