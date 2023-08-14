Працюємо, щоб США продовжили лендліз на весь 2024 рік – посол України

Україна отримує допомогу від США за трьома основними програмами, але важливо, щоб Конгрес США продовжив закон про лендліз на весь 2024 рік – щоб він залишався як четвертий інструмент можливої допомоги. Про це сказала пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю Суспільному.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Вона зазначила, що за майже 17 місяців Конгрес США кілька разів ухвалював зміни до бюджету та виділив Україні допомогу на загальну суму $113 млрд.

"Президент Джо Байден подав нові зміни до бюджету, додаткове фінансування для України. Ми дуже сподіваємося, що нам вдасться переконати Конгрес – він нас підтримає та ухвалить їх. Але якщо ні, то ми не можемо опинитися у ситуації, коли взагалі не буде жодної можливості у Сполучених Штатів виділяти нам зброю", – заявила дипломатка.

Тому, за словами Маркарової, важливо, щоб закон про лендліз, який завершується наприкінці вересня, залишався четвертим інструментом можливої допомоги.

"Подано поправки до закону NDA, це так званий військовий бюджет, який вже розглянули в липні. Поправка в Палаті представників про продовження лендлізу на весь 2024 рік вже пройшла. У Сенаті вона подана. І ми чекаємо, коли буде так звана конференція між Палатою представників та Сенатом, на якій буде вирішено синхронізацію двох законопроєктів", – розповіла вона.

Пані посол пояснила, чому важливо, щоб Конгрес США продовжив дію закону про лендліз.

"Ми не купуємо самі зброю, що виділяється США, але бюджетні правила тут чітко працюють, тому Пентагон для виділення нам зброї повинен мати на це повноваження. Якщо ці повноваження закінчаться, тоді наступний варіант сьогодні буде — підписувати договори оренди або лізингу, застосувати акт про лендліз і отримувати те саме, що є в програмі PDA президентських виділень за цим актом. Саме тому він дуже важливий", – пояснила Маркарова.

Дипломатка зазначила, що співавтори акта про лендліз фокусуються зараз на тому, щоб все ж таки виділяти додаткове бюджетне фінансування, тому що воно дозволяє застосовувати не лише одну програму.

"Це дозволяє не тільки давати все те, що є в наявності, а й купувати для нас, тому що ми вже купуємо нові Patriot, NASAMS, радари, всі дрони-камікадзе, що застосовуються ЗСУ, ракети", – сказала вона.

ДОВІДКА. Лендліз надає президенту США розширені повноваження щодо передання чи надання в оренду Україні засобів оборони для захисту цивільного населення від військового вторгнення Росії. Додаткове узгодження для таких рішень не потрібне, що прискорює процес надання озброєнь. Програма передбачає, що передане в межах лендлізу майно, що залишилося після закінчення війни, буде сплачено повністю або частково на основі наданих довгострокових кредитів США. У разі зацікавленості американської сторони нерозбита та невитрачена техніка та обладнання після війни мають бути повернуті до США.

Читайте також: Деталі запиту Білого дому до Конгресу про допомогу Україні – близько $24 млрд

WP пише, що допомога Україні б'є всі рекорди й США вже виділили $66,2 млрд.

За даними CNN, США схвалили відправлення до України танків Abrams. Очікується, що вони будуть в Україні до осені.

11 серпня стало відомо, що Байден попросив у Конгресу $24 млрд для України, республіканці можуть заперечувати.

Читайте також: Трамп хоче припинити допомогу Україні. Держдеп: Гарантії переживуть будь-якого президента США

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.