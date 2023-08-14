Работаем, чтобы США продлили ленд-лиз на весь 2024 год – посол Украины

Украина получает помощь от США по трем основным программам, но важно, чтобы Конгресс США продлил закон о ленд-лизе на весь 2024 год – чтобы он оставался как четвертый инструмент возможной помощи. Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью Суспильному.

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Она отметила, что за почти 17 месяцев Конгресс США несколько раз принимал изменения в бюджет и выделил Украине помощь на общую сумму $113 млрд.

"Президент Джо Байден подал новые изменения в бюджет, дополнительное финансирование для Украины. Мы очень надеемся, что нам удастся убедить Конгресс – он нас поддержит и примет их. Но если нет, то мы не можем оказаться в ситуации, когда вообще не будет никакой возможности в Соединенных Штатах выделять нам оружие", – заявила дипломат.

Поэтому, по словам Маркаровой, важно, чтобы закон о ленд-лизе, который завершается в конце сентября, оставался четвертым инструментом возможной помощи.

"Поданы поправки в закон NDA, это так называемый военный бюджет, который уже рассмотрели в июле. Поправка в Палате представителей о продлении ленд-лиза на весь 2024 год уже прошла. В Сенате она подана. И мы ждем, когда будет так называемая конференция между Палатой представителей и Сенатом, на которой будет решена синхронизация двух законопроектов", – рассказал она.

Посол объяснила, почему важно, чтобы Конгресс США продлил действие закона о ленд-лизе.

"Мы не покупаем сами выделяемое США оружие, но бюджетные правила здесь четко работают, поэтому Пентагон для выделения нам оружия должен иметь на это полномочия. Если эти полномочия закончатся, тогда следующий вариант сегодня будет — подписывать договоры аренды или лизинга, применить акт о ленд-лиз и получать то же, что есть в программе PDA президентских выделений по этому акту. Именно поэтому он очень важен", – пояснила Маркарова.

Дипломат отметила, что соавторы акта о ленд-лизе фокусируются сейчас на том, чтобы все-таки выделять дополнительное бюджетное финансирование, потому что оно позволяет применять не только одну программу.

"Это позволяет не только давать все то, что есть в наличии, но и покупать для нас, потому что мы уже приобретаем новые Patriot, NASAMS, радары, все дроны-камикадзе, применяемые ВСУ, ракеты", – сказала она.

СПРАВКА. Ленд-лиз предоставляет президенту США расширенные полномочия по передаче или предоставлению в аренду Украине средств обороны для защиты гражданского населения от военного вторжения России. Дополнительное согласование для таких решений не требуется, что ускоряет процесс предоставления вооружений. Программа предусматривает, что переданное в рамках ленд-лиза имущество, оставшееся после окончания войны, будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных США долгосрочных кредитов. В случае заинтересованности американской стороны неразбитая и неизрасходованная техника и оборудование после войны должны быть возвращены в США.

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WP пишет, что помощь Украине бьет все рекорды и США уже выделили $66,2 млрд.

По данным CNN, США одобрили отправку в Украину танков Abrams. Ожидается, что они будут в Украине к осени.

11 августа стало известно, что Байден попросил у Конгресса $24 млрд для Украины, республиканцы могут возражать.

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