Reuters: Саудівська Аравія закликала Іран підписати угоду зі США для уникнення війни

Принц Халід бін Салман заявив, що краще досягти угоди зі США, ніж зіткнутися з можливістю атаки з боку Ізраїлю

Принц Халід бін Салман (Фото: Yuri Kochetkov / EPA)

У квітні принц Саудівської Аравії закликав іранських посадовців серйозно поставитися до пропозиції президента США Дональда Трампа щодо ядерної угоди, оскільки вона дає спосіб уникнути війни з Ізраїлем. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Два джерела з країн Перської затоки, близькі до урядових кіл, та два іранські чиновники розповіли, що занепокоєний перспективою подальшої нестабільності в регіоні, 89-річний король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз відправив свого сина, принца Халіда бін Салмана, з попередженням до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

На закритій зустрічі в Тегерані, яка відбулася 17 квітня в президентському комплексі, були присутні президент Ірану Масуд Пезешкіан, начальник Генерального штабу Збройних сил країни Мохаммед Багері та міністр закордонних справ Аббас Аракчі.

Хоча медіа висвітлювали візит 37-річного принца, зміст таємного послання раніше не розкривався. Під час зустрічі він попередив іранських чиновників, що американський президент не терпить затяжних переговорів.

У Тегерані принц Халід заявив групі високопосадовців Ірану, що команда Трампа прагнутиме швидко досягти угоди, і вікно для дипломатії швидко закриється.

Він додав, що краще досягти угоди зі США, ніж зіткнутися з можливістю атаки з боку Ізраїлю, якщо переговори зірвуться. Принц стверджував, що регіон, який вже роздирають конфлікти в Газі та Лівані, не зможе витримати подальшої ескалації напруженості.

Влада Ірану не відповіла на запит про коментар до публікації статті, але згодом речник Міністерства закордонних справ Есмаїл Багаї "категорично спростував" матеріал Reuters, повідомляє напівофіційне іранське інформаційне агентство Fars.

Влада Саудівської Аравії не відповіла на запит про коментар.