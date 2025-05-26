У Ірані заявили, що "не помре з голоду", якщо США не захочуть домовлятися про ядерну угоду
Іран зможе вижити, якщо переговори зі США щодо його ядерної програми не приведуть до угоди. Про це заявив президент країни Масуд Пезешкіян, повідомляє TABNAK.
"Ми ж не помремо з голоду, якщо вони відмовляться вести з нами переговори або введуть санкції. Ми знайдемо спосіб вижити", – сказав він.
Водночас представник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що країна ніколи не піде на заморозку збагачення урану терміном на три роки укладання ядерної угоди зі США.
"Іран ніколи цього не ухвалить", – сказав він на пресконференції.
Він також виключив можливість тимчасової ядерної угоди зі США, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що попередня угода розглядається як тимчасовий крок на шляху до остаточної угоди. За його словами, Іран очікує від посередника Оману подальших подробиць щодо термінів проведення шостого раунду переговорів.
"Якщо з американського боку буде добра воля, ми також налаштовані оптимістично, але якщо переговори будуть спрямовані на обмеження прав Ірану, то вони ні до чого не приведуть", – наголосив він.
Перед цим президент США Дональд Трамп схарактеризував переговори з Іраном як "дуже добрі".
- 11 квітня в Ірані заявили, що країна розглядає ядерні переговори зі США як "справжній шанс" для дипломатії.
- 2 травня держсекретар США Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
- 10 травня Віткофф заявляв, що США можуть вийти з ядерних переговорів із Іраном, якщо не буде прогресу.
- 15 травня радник верховного лідера Ірану заявив, що Тегеран готовий підписати ядерну угоду на певних умовах в обмін на скасування економічних санкцій.
- 22 травня Іран застеріг США та Ізраїль від атак на ядерні об'єкти і заявив, що буде нищівна відповідь.