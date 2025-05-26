У Ірані заявили, що "не помре з голоду", якщо США не захочуть домовлятися про ядерну угоду

Масуд Пезешкиан (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Іран зможе вижити, якщо переговори зі США щодо його ядерної програми не приведуть до угоди. Про це заявив президент країни Масуд Пезешкіян, повідомляє TABNAK.

"Ми ж не помремо з голоду, якщо вони відмовляться вести з нами переговори або введуть санкції. Ми знайдемо спосіб вижити", – сказав він.

Водночас представник міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що країна ніколи не піде на заморозку збагачення урану терміном на три роки укладання ядерної угоди зі США.

"Іран ніколи цього не ухвалить", – сказав він на пресконференції.

Він також виключив можливість тимчасової ядерної угоди зі США, спростувавши повідомлення ЗМІ про те, що попередня угода розглядається як тимчасовий крок на шляху до остаточної угоди. За його словами, Іран очікує від посередника Оману подальших подробиць щодо термінів проведення шостого раунду переговорів.

"Якщо з американського боку буде добра воля, ми також налаштовані оптимістично, але якщо переговори будуть спрямовані на обмеження прав Ірану, то вони ні до чого не приведуть", – наголосив він.

Перед цим президент США Дональд Трамп схарактеризував переговори з Іраном як "дуже добрі".