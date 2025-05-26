В Иране заявили, что "не умрут с голоду", если США не захотят заключать ядерную сделку
Иран сможет выжить, если переговоры с США по его ядерной программе не приведут к соглашению. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян, передает TABNAK.
"Мы же не умрем с голоду, если они откажутся вести с нами переговоры или введут санкции. Мы найдем способ выжить", – сказал он.
В то же время представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна никогда не пойдет на заморозку обогащения урана сроком на три года рази заключения ядерного соглашения с США.
"Иран никогда этого не примет", – сказал он на пресс-конференции.
Он также исключил возможность временной ядерной сделки с США, опровергнув сообщения СМИ о том, что предварительное соглашение рассматривается как временный шаг на пути к окончательной сделке. По его словам, Иран ожидает от посредника Омана дальнейших подробностей о сроках проведения шестого раунда переговоров.
"Если с американской стороны будет добрая воля, мы также настроены оптимистично, но если переговоры будут направлены на ограничение прав Ирана, то они ни к чему не приведут", – отметил он.
Перед этим президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Ираном как "очень хорошие".
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 2 мая госсекретарь США Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои объекты.
- 10 мая Виткофф заявлял, что США могут выйти из ядерных переговоров с Ираном, если не будет прогресса.
- 15 мая советник верховного лидера Ирана заявил, что Тегеран готов подписать ядерное соглашение на определенных условиях в обмен на отмену экономических санкций.
- 22 мая Иран предостерег США и Израиль от атак на ядерные объекты и заявил, что будет сокрушительный ответ.