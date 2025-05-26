В Иране заявили, что "не умрут с голоду", если США не захотят заключать ядерную сделку

Масуд Пезешкиан (Фото: ЕРА/ABEDIN TAHERKENAREH)

Иран сможет выжить, если переговоры с США по его ядерной программе не приведут к соглашению. Об этом заявил президент страны Масуд Пезешкиян, передает TABNAK.

"Мы же не умрем с голоду, если они откажутся вести с нами переговоры или введут санкции. Мы найдем способ выжить", – сказал он.

В то же время представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна никогда не пойдет на заморозку обогащения урана сроком на три года рази заключения ядерного соглашения с США.

"Иран никогда этого не примет", – сказал он на пресс-конференции.

Он также исключил возможность временной ядерной сделки с США, опровергнув сообщения СМИ о том, что предварительное соглашение рассматривается как временный шаг на пути к окончательной сделке. По его словам, Иран ожидает от посредника Омана дальнейших подробностей о сроках проведения шестого раунда переговоров.

"Если с американской стороны будет добрая воля, мы также настроены оптимистично, но если переговоры будут направлены на ограничение прав Ирана, то они ни к чему не приведут", – отметил он.

Перед этим президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры с Ираном как "очень хорошие".