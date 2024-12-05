Reuters: Єрмак з командою зустрівся у Вашингтоні з представниками Трампа

Українська делегація зустрілася з Майком Волцем і Кітом Келлогом. Інші деталі залишаються невідомими

Андрій Єрмак (Фото: ОП)

Українська делегація на чолі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у США з високопоставленими представниками обраного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнаного співрозмовника.

За інформацією джерела агентства, зустріч відбулася на тлі зусиль України заручитися підтримкою нової адміністрації у протистоянні російській агресії.

Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майклом Волцем та його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом.

Інших подробиць зустрічі співрозмовник не надав, команда Трампа своєю чергою не відповіла на запит журналістів.