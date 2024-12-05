Reuters: Єрмак з командою зустрівся у Вашингтоні з представниками Трампа
Українська делегація на чолі з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком зустрілася у США з високопоставленими представниками обраного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters із посиланням на обізнаного співрозмовника.
За інформацією джерела агентства, зустріч відбулася на тлі зусиль України заручитися підтримкою нової адміністрації у протистоянні російській агресії.
Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майклом Волцем та його спецпредставником з питань України Кітом Келлогом.
Інших подробиць зустрічі співрозмовник не надав, команда Трампа своєю чергою не відповіла на запит журналістів.
- 12 вересня 2024 року обраний віцепрезидент США Венс озвучив можливий мирний план Трампа. Він містить пункти про демілітаризовану зону та відмову від НАТО.
- Офіційно плани щодо російсько-української війни команда Трампа не публікувала, але в медіа поширюються фрагменти таких можливих планів.
- 29 листопада повідомлялося, що Трамп доручив Келлогу реалізувати план мирного врегулювання війни. Заморожування фронту та пом'якшення санкцій РФ — одні з його можливих пунктів.