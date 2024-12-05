Reuters: Ермак с командой встретился в Вашингтоне с представителями Трампа

Украинская делегация встретилась с Майком Уолцем и Китом Келлогом. Остальные детали остаются неизвестными

Андрей Ермак (Фото: ОП)

Украинская делегация во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком встретилась в США с высокопоставленными представителями избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленного собеседника.

По информации источника агентства, встреча состоялась на фоне усилий Украины заручиться поддержкой новой администрации по противостоянию российской агрессии.

Группа встретилась в Вашингтоне с кандидатом Трампа на должность советника по национальной безопасности Белого дома Майклом Уолцем и его спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.

Других подробностей встречи собеседник не предоставил, команда Трампа в свою очередь не ответила на запрос журналистов.