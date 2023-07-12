Резніков сумнівається в "моделі Ізраїлю". Ми не віритимемо паперам без жодних витрат

Міністр оборони Олексій Резніков висловив сумнів у гарантіях безпеки щодо "моделі Ізраїлю". Про це він повідомив у коментарі газеті The Telegraph.

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За його словами, він стурбований щодо замінних гарантій безпеки в "ізраїльському стилі", які лідери G7 мають запропонувати Україні 12 липня.

Він зазначив, що хотів би побачити деталі та ціни запропонованої підтримки союзників.

"Після Будапештського меморандуму ми не віритимемо або не будемо просто довіряти паперам без будь-яких витрат", — заявив Резніков.

ДОВІДКА. Будапештський меморандум було підписано у 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Велика Британія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України. У документі використовувався термін "запевнення безпеки", цей механізм не передбачає зафіксованих гарантій безпеки чи колективної оборони.

11 липня 2023 року генсек НАТО Столтенберг повідомив, що Альянс погодився прибрати план дій щодо членства в НАТО для України, але поки не дав запрошення для вступу.

НАТО опублікувала комюніке за 90 пунктами: у ньому йдеться про шлях України до вступу та про відносини Альянсу з РФ, Іраном, Китаєм та Білоруссю.

Глава МО Німеччини Пісторіус відповів на критику Зеленського щодо НАТО. Каже, "співчуваю, але є умови".

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