Резников сомневается в "модели Израиля". Мы не будем верить бумагам без каких-либо затрат
Министр обороны Алексей Резников высказал сомнение в гарантиях безопасности по "модели Израиля". Об этом он сообщил в комментарии газете The Telegraph.
По его словам, он озабочен насчет замещающих гарантий безопасности в "израильском стиле", которые лидеры G7 должны предложить Украине 12 июля.
Он отметил, что хотел бы увидеть детали и цены предлагаемой поддержки союзников.
"После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат", — заявил Резников.
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