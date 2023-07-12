Резников сомневается в "модели Израиля". Мы не будем верить бумагам без каких-либо затрат

Министр обороны Алексей Резников высказал сомнение в гарантиях безопасности по "модели Израиля". Об этом он сообщил в комментарии газете The Telegraph.

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По его словам, он озабочен насчет замещающих гарантий безопасности в "израильском стиле", которые лидеры G7 должны предложить Украине 12 июля.

Он отметил, что хотел бы увидеть детали и цены предлагаемой поддержки союзников.

"После Будапештского меморандума мы не будем верить или не будем просто доверять бумагам без каких-либо затрат", — заявил Резников.

СПРАВКА. Будапештский меморандум был подписан в 1994 году. Украина отказалась от ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США стали гарантами независимости и территориальной целостности Украины. В документе использовался термин "заверения безопасности", этот механизм не предусматривает зафиксированных гарантий безопасности или коллективной обороны.

11 июля 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.

НАТО опубликовала коммюнике по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с РФ, Ираном, Китаем и Беларусью.

Глава МО Германии Писториус ответил на критику Зеленского по НАТО. Говорит, "сочувствую, но есть условия".

LIGA.net ведет онлайн-хронику главных событий саммита в Вильнюсе.

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