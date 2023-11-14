РФ атакує під Куп'янськом і контратакує під Бахмутом, уже втратила 4000 загарбників – ЗСУ

Росіяни атакують під Куп'янськом і ведуть контратаки під Бахмутом, Сили оборони "розбивають усі плани та намагання" загарбників, за два тижні РФ втратила понад 4000 окупантів, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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"Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати, росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська. Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів- камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак", – написав він.

Втім, зазначає Сирський, оборонці "розбивають усі плани та намагання" загарбників захопити українську землю, окупанти щодня втрачають свої наступальні спроможності.

Російські війська втратили понад 4000 окупантів за два тижні у районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", зауважив командувач.

Було знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки росіян, підсумував він.

9 листопада речник Командування Сухопутних військ розповів, що Куп’янський напрямок зараз є одним із найважчих на фронті – росіяни активно наступають там уже протягом місяця й зараз почали використовувати більше техніки

11 листопада він повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні та почали атакувати з новою силою.

12 листопада командувач Сухопутних військ підтвердив активізацію росіян біля Бахмута: намагаються відбити раніше втрачені позиції, атаки ворога відбиваються.

13 листопада представник 26-ї бригади повідомив, що у районі Бахмута тривають тяжкі позиційні бої, але ЗСУ і далі утримують ініціативу.

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