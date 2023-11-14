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РФ атакує під Куп'янськом і контратакує під Бахмутом, уже втратила 4000 загарбників – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 17:55
РФ атакує під Куп'янськом і контратакує під Бахмутом, уже втратила 4000 загарбників – ЗСУ - Фото
Олександр Сирський (Фото: Міноборони України)

Росіяни атакують під Куп'янськом і ведуть контратаки під Бахмутом, Сили оборони "розбивають усі плани та намагання" загарбників, за два тижні РФ втратила понад 4000 окупантів, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"Ворог не відмовляється від своїх планів та продовжує наступальні дії одночасно на декількох східних напрямках. Зокрема, попри великі втрати, росіяни атакують наші частини, які обороняються в районі Куп’янська. Крім того, ворог збільшив кількість використання дронів- камікадзе. На півночі та півдні від Бахмута російські війська намагаються перехопити ініціативу, шляхом проведення контратак", – написав він.

Втім, зазначає Сирський, оборонці "розбивають усі плани та намагання" загарбників захопити українську землю, окупанти щодня втрачають свої наступальні спроможності.

Російські війська втратили понад 4000 окупантів за два тижні у районі відповідальності Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", зауважив командувач.

Було знищено та пошкоджено понад 500 одиниць військової техніки росіян, підсумував він.

  • 9 листопада речник Командування Сухопутних військ розповів, що Куп’янський напрямок зараз є одним із найважчих на фронті – росіяни активно наступають там уже протягом місяця й зараз почали використовувати більше техніки
  • 11 листопада він повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти вже не стоять в обороні та почали атакувати з новою силою.
  • 12 листопада командувач Сухопутних військ підтвердив активізацію росіян біля Бахмута: намагаються відбити раніше втрачені позиції, атаки ворога відбиваються.
  • 13 листопада представник 26-ї бригади повідомив, що у районі Бахмута тривають тяжкі позиційні бої, але ЗСУ і далі утримують ініціативу.

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Артем Джеріпа
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війнаолександр сирськийКуп'янськбахмут

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