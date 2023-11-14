РФ атакует под Купянском и контратакует под Бахмутом, уже потеряла 4000 захватчиков – ВСУ

Россияне атакуют под Купянском и ведут контратаки под Бахмутом, Силы обороны "разбивают все планы и попытки" захватчиков, за две недели РФ потеряла более 4000 оккупантов, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

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"Враг не отказывается от своих планов и продолжает наступательные действия одновременно на нескольких восточных направлениях. В частности, несмотря на большие потери, россияне атакуют наши части, которые обороняются в районе Купянска. Кроме того, враг увеличил количество использования дронов-камикадзе. На севере и юге от Бахмута российские войска пытаются перехватить инициативу путем проведения контратак", – написал он.

Впрочем, отмечает Сырский, защитники "разбивают все планы и попытки" оккупантов захватить украинскую землю, они ежедневно теряют свои наступательные возможности.

Российские войска потеряли более 4000 оккупантов за две недели в районе ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отметил командующий.

Было уничтожено и повреждено более 500 единиц военной техники россиян, подытожил он.

9 ноября спикер Командования Сухопутных войск рассказал, что Купянское направление сейчас является одним из самых тяжелых на фронте – россияне активно наступают там уже в течение месяца и сейчас начали использовать больше техники.

11 ноября он сообщил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты уже не стоят в обороне и начали атаковать с новой силой.

12 ноября командующий Сухопутными войсками подтвердил активизацию россиян у Бахмута: пытаются отбить ранее утраченные позиции, атаки врага отражаются.

13 ноября представитель 26-й бригады сообщил, что в районе Бахмута продолжаются тяжелые позиционные бои, но ВСУ продолжают удерживать инициативу.

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