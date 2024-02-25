РФ готуватиме контрнаступальні дії на початку літа або наприкінці травня – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Президент Володимир Зеленський анонсував нові контрнаступальні дії з боку окупантів на початок літа або кінець весни 2024 року. Про це він сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

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"Нам буде складно в березні-квітні. Ми будемо проходити цей період різних хвиль – і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця. Якщо зможуть. Вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їхнього бою", – сказав президент.

Він наголосив, що російський наступ, розпочатий із 8 жовтня, не призвів до жодних результатів.

"Ми зі свого боку підготуємо наш план і будемо йти за ним. Переломними моментами стануть вибори Сполучних Штатів Америки, і з цього приводу ми будемо розуміти, що відбудеться після цього", – сказав Зеленський.

Президент під час пресконференції також запевнив, що Україна має "чіткий план" на поточний рік, і їх буде декілька через загрозу витоку інформації.

22 лютого начальник української військової розвідки Буданов заявив, що Сили оборони зможуть перейти у новий наступ у 2025 році.

23 лютого Зеленський заявив, що головним завданням на 2024 рік є оборона, а також удари по російському флоту в Чорному морі та тимчасово окупованому Криму.

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