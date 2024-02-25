РФ будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото - ОП)

Президент Владимир Зеленский анонсировал новые контрнаступательные действия со стороны оккупантов на начало лета или конец весны 2024 года. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024".

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"Нам будет сложно в марте-апреле. Мы будем проходить этот период разных волн – и политических, и финансовых, и давления разного. Так оно и будет. Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая месяца. Если смогут. Они будут готовиться. Мы будем готовиться к их бою", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российское наступление, начатое с 8 октября, не привело ни к каким результатам.

"Мы со своей стороны подготовим наш план и будем следовать ему. Переломными моментами станут выборы Соединенных Штатов Америки, и на этот счет мы будем понимать, что произойдет после этого", – сказал Зеленский.

Президент во время пресс-конференции также заверил, что у Украины есть "четкий план" на текущий год, и их будет несколько из-за угрозы утечки информации.

22 февраля начальник украинской военной разведки Буданов заявил, что Силы обороны смогут перейти в новое наступление в 2025 году.

23 февраля Зеленский заявил, что главной задачей на 2024 год является оборона, а также удары по российскому флоту в Черном море и временно оккупированном Крыму.

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