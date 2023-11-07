РФ може підірвати критичну інфраструктуру в Херсонській області під час відступу — ГУР

Російські окупанти мінують об'єкти критичної інфраструктури на захопленій частині Херсонської області. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

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Розвідники заявляють, що ворог закопує вибухівку поблизу стаціонарних газорегулювальних пунктів, електричних підстанцій та об'єктів критичної інфраструктури.

ГУР пише, що такі дії окупантів свідчать про їхній можливий намір підірвати інфраструктуру, коли їм доведеться відступати.

Раніше російські війська протягом доби, що минула (з 7 ранку суботи до 7 ранку неділі), скинули понад півсотні корегованих авіабомб на Херсонську область.

9 листопада 2022 року в РФ заявили про відведення окупаційних військ з Херсона.

11 листопада Херсон повернувся під контроль України, до міста увійшли частини ЗСУ.

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