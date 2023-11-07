UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ может подорвать критическую инфраструктуру в Херсонской области при отступлении — ГУР

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 08:16
РФ может подорвать критическую инфраструктуру в Херсонской области при отступлении — ГУР - Фото
Разрушения инфраструктуры в Херсонской области (Фото: EPA/ROMAN PILIPEY)

Российские оккупанты минируют объекты критической инфраструктуры на захваченной части Херсонской области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

Разведчики заявляют, что враг закапывает взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

ГУР пишет, что такие действия оккупантов говорят об их возможном намерении подорвать инфраструктуру, когда им придется отступать. 

Ранее российские войска в течение суток, прошедших (с 7 утра субботы до 7 утра воскресенья), сбросили более полусотни корректируемых авиабомб на Херсонскую область.

  • 9 ноября 2022 года в РФ заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.
  • 11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город вошли части ВСУ.
  • "Год. Херсон". Как шло контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео.

Читайте также: В России пишут, что Теплинский возглавил группировку "Днепр". Буданов называл его "умным" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаразведкаоккупацияХерсонская областькритическая инфраструктура

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 