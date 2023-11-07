РФ может подорвать критическую инфраструктуру в Херсонской области при отступлении — ГУР

Российские оккупанты минируют объекты критической инфраструктуры на захваченной части Херсонской области. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики заявляют, что враг закапывает взрывчатку вблизи стационарных газорегулирующих пунктов, электрических подстанций и объектов критической инфраструктуры.

ГУР пишет, что такие действия оккупантов говорят об их возможном намерении подорвать инфраструктуру, когда им придется отступать.

Ранее российские войска в течение суток, прошедших (с 7 утра субботы до 7 утра воскресенья), сбросили более полусотни корректируемых авиабомб на Херсонскую область.

9 ноября 2022 года в РФ заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.

11 ноября Херсон вернулся под контроль Украины, в город вошли части ВСУ.

"Год. Херсон". Как шло контрнаступление, страх россиян перед словом "окружение" – видео.

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