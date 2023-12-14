РФ "розшукує" Буданова. ГУР: Він на робочому місці. Сили оборони радо зустрінуть росіян

В українській розвідці наголосили, що "шукати" Буданова не треба – він на робочому місці, займається операціями з покарання ворогів

Кирило Буданов (Фото: LIGA.net)

Росіянам не треба "розшукувати" начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова – він перебуває на своєму робочому місці, і Сили оборони "радо зустрінуть" російських силовиків, які його шукають. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов.

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Вночі з’явилась інформація, що МВС РФ оголосило у "розшук" Буданова.

"Ніколи такого не було, і ось знову", – прокоментував Юсов.

На його думку, формулювання російських пропагандистів вийшло "скучним", і новини не відбулось.

"Навіщо шукати Кирила Буданова? Очільник української розвідки на робочому місці. Займається плануванням і реалізацією операцій з покарання ворогів – окупантів і воєнних злочинців. Якщо хтось із рашистів хоче пересвідчитись – нехай приходять і спробують побачити на власні очі. Думаю, всі складові сектора безпеки й оборони радо їх зустрінуть", – сказав Юсов.

У квітні 2023 року суд країни-агресора РФ вирішив "заочно заарештувати" Буданова у справі про вибух на Кримському мосту. ФСБ РФ вважало, що ГУР було організатором вибуху. Глава СБУ Малюк заявив, що росіяни "взагалі далекі від реальності".

Буданов, коментуючи "заочний арешт", сказав, що йому "приємно".

У жовтні у РФ заочно висунули "звинувачення" в "терактах" Буданову, командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі та командиру 383 окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку. Юсов розповів, що Буданов відповів своєю "фірмовою" реакцію на цю новину.

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