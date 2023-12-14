РФ "ищет" Буданова. ГУР: Он на рабочем месте. Силы обороны с радостью встретят россиян

В украинской разведке подчеркнули, что "искать" Буданова не нужно – он на рабочем месте, занимается операциями по наказанию врагов

Кирилл Буданов (Фото: LIGA.net)

Россиянам не нужно "разыскивать" начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова – он находится на своем рабочем месте, и Силы обороны "радостно встретят" разыскивающих его российских силовиков. Об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ночью появилась информация, что МВД РФ объявило в розыск Буданова.

"Никогда такого не было, и вот снова", – прокомментировал Юсов.

По его мнению, формулировка российских пропагандистов получилась "скучной", и новости не произошло.

"Зачем искать Кирилла Буданова? Руководитель украинской разведки на рабочем месте. Занимается планированием и реализацией операций по наказанию врагов – оккупантов и военных преступников. Если кто-то из рашистов хочет убедиться – пусть приходят и попытаются увидеть своими глазами. Думаю, все составляющие сектора безопасности и обороны радостно их встретят", – сказал Юсов.

В апреле 2023 года суд страны-агрессора РФ решил "заочно арестовать" Буданова по делу о взрыве на Крымском мосту. ФСБ РФ считало, что ГУР было организатором взрыва. Глава СБУ Малюк заявил, что россияне "вообще далеки от реальности".

Буданов, комментируя "заочный арест", сказал, что ему "приятно".

В октябре в РФ заочно выдвинули "обвинение" в "терактах" Буданову, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе и командиру 383 отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Юсов рассказал, что Буданов ответил своей "фирменной" реакцией на эту новость.

Читайте также: Новый прогноз от Буданова. Говорит, что у России сейчас нет планов вести войну в 2025 году