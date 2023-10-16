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РФ супроводжує авіацією штурм у районі Авдіївки, бої на сході та півдні – карта

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 19:47
РФ супроводжує авіацією штурм у районі Авдіївки, бої на сході та півдні – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти протягом доби вели штурмові дії за підтримки авіації під Авдіївкою, наступають на східному та південному напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

За словами військових, за день на фронті відбулося 53 бойові зіткнення. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили сім атак окупантів.

Карта: deepstate

У напрямку Куп'янська було 12 невдалих штурмів росіян у районах Синьківки, Іванівки та Кислівки та ще чотири - біля Стельмахівки та Надії Луганської області.

Карта: deepstate

Під Бахмутом українські військові відбили три атаки загарбників. Росіяни завдали авіаудару в районі Кліщіївки.

Фото: deepstate

Відбито 16 атак в районі Мар'їнки.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки, росіяни намагалися відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Карта: deepstate

Водночас ЗСУ продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту.

Українська авіація завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки окупантів.

Ракетники та артилеристи вразили один артилерійський засіб росіян.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Мілана Головань
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війнаавіаціяГенштаб
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