РФ сопровождает авиацией штурм в районе Авдеевки, бои на востоке и юге – карта
Российские оккупанты в течение суток вели штурмовые действия при поддержке авиации под Авдеевкой, наступают на восточном и южном направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
По словам военных, за день на фронте произошло 53 боевых столкновения. На Авдеевском направлении Силы обороны отбили семь атак оккупантов.
В направлении Купянска было 12 неудачных штурмов россиян в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки и еще четыре – возле Стельмаховки и Надежды Луганской области.
Под Бахмутом украинские военные отбили три атаки захватчиков. Россияне нанесли авиаудар в районе Клещеевки.
Отбиты 16 атак в районе Марьинки.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки, россияне пытались восстановить утраченное положение западнее Работино и западнее Вербового Запорожской области.
В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают их вдоль всей линии фронта.
Украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники оккупантов.
Ракетчики и артиллеристы поразили одно артиллерийское средство россиян.
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- Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
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