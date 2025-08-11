РФ за тиждень атакувала Україну понад тисячею авіабомб і 1400 дронами – Зеленський

Президент України зазначив, що Росія затягує війну, тому заслуговує на більший тиск світу

Російський удар по Запоріжжю 10 серпня (Фото: ДСНС)

З 4 до 10 серпня Росія випустила по Україні більш як тисячу авіабомб і майже 1400 ударних дронів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що ще один тиждень минув без будь-якої спроби Росії погодитися з численними вимогами світу та зупинити вбивства.

Зеленський повідомив, що за 10 серпня на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Він наголосив, що російська армія не зменшує тиску і не рахує своїх втрат.

"Росія затягує війну, а отже, заслуговує на більш сильний тиск світу. Росія відмовляється зупиняти вбивства, а отже, не повинна отримати для себе жодних нагород чи позитивів. І це не просто моральна позиція – це раціональна позиція. Поступки не переконують убивцю. Але дійсно сильний захист життя зупиняє вбивць", – наголосив президент.

Як повідомили Протиповітряні сили, від вечора 10 серпня росіяни атакували Україну 71 дроном, 59 безпілотників вдалося знищити.

Зафіксовано влучання 12 дронів на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.