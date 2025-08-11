РФ за неделю атаковала Украину более тысячей авиабомб и 1400 дронами – Зеленский

Российский удар по Запорожью 10 августа (Фото: ГСЧС)

С 4 по 10 августа Россия выпустила по Украине более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что еще одна неделя прошла без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.

Читайте также Эскалация под переговоры. Кремль маскирует подготовку наступления заявлениями о перемирии

Зеленский сообщил, что за 10 августа на фронте произошло 137 боевых столкновений. Он подчеркнул, что российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь.

"Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция – это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", – подчеркнул президент.

Как сообщили Противовоздушные силы, с вечера 10 августа россияне атаковали Украину 71 дроном, 59 беспилотников удалось уничтожить.

Зафиксировано попадание 12 дронов на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.