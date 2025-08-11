РФ за неделю атаковала Украину более тысячей авиабомб и 1400 дронами – Зеленский
С 4 по 10 августа Россия выпустила по Украине более тысячи авиабомб и почти 1400 ударных дронов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства отметил, что еще одна неделя прошла без какой-либо попытки России согласиться с многочисленными требованиями мира и остановить убийства.
Зеленский сообщил, что за 10 августа на фронте произошло 137 боевых столкновений. Он подчеркнул, что российская армия не уменьшает давления и не считает своих потерь.
"Россия затягивает войну, а значит, заслуживает более сильного давления мира. Россия отказывается останавливать убийства, а значит, не должна получить для себя никаких наград или позитивов. И это не просто моральная позиция – это рациональная позиция. Уступки не убеждают убийцу. Но действительно сильная защита жизни останавливает убийц", – подчеркнул президент.
Как сообщили Противовоздушные силы, с вечера 10 августа россияне атаковали Украину 71 дроном, 59 беспилотников удалось уничтожить.
Зафиксировано попадание 12 дронов на шести локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.
- 1 августа Владимир Зеленский сообщил, что за июль Россия применила против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из которых 128 – это баллистика.
- Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщала, что Россия убила в июне наибольшее количество гражданских за три года полномасштабного вторжения.
- 7 августа Зеленский сообщил, что российская армия каждые сутки сбрасывает около 200 управляемых авиабомб на украинские общины и позиции.
