РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини. Близько 50 000 людей з аварійними відключеннями
Вночі 4 жовтня Росія дронами пошкодила одразу кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігівській області. Внаслідок цього аварійні відключення торкнулися близько 50 000 споживачів. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".
Зазначається, що енергетики розпочали перезаживлення. Водночас в області все ще діє графік погодинного відключення електропостачання.
"Сьогодні (4 жовтня. – Ред.) його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає)", – повідомили в Чернігівобленерго.
- 1 жовтня Росія завдала удару по енергооб'єкту в Славутичі, через що без світла залишилася й Чернігівська область. Після цього ситуація в енергомережі стала мегакритичною, ввели графіки відключень. На ЧАЕС стався блекаут, який тривав понад три години.
- Через російські обстріли без світла, зв'язку й води залишився також Конотоп на Сумщині.
- Станом на вечір 3 жовтня електроенергію повернули до ключових об'єктів Славутича. Відновили роботу водоканал, міська лікарня та дві школи.
