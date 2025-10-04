РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини. Близько 50 000 людей з аварійними відключеннями

Електропостачання (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Вночі 4 жовтня Росія дронами пошкодила одразу кілька важливих об'єктів електропостачання у Чернігівській області. Внаслідок цього аварійні відключення торкнулися близько 50 000 споживачів. Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго".

Зазначається, що енергетики розпочали перезаживлення. Водночас в області все ще діє графік погодинного відключення електропостачання.

"Сьогодні (4 жовтня. – Ред.) його принцип передбачає відключення три через три (три години світло у черги є і три – немає)", – повідомили в Чернігівобленерго.