РФ била по энергетике Черниговской области. Около 50 000 человек с аварийными отключениями

Ночью 4 октября Россия дронами повредила сразу несколько важных объектов электроснабжения в Черниговской области. В результате аварийные отключения коснулись около 50 000 потребителей. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго".

Отмечается, что энергетики приступили к переподключению. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.

"Сегодня (4 октября. – Ред.) его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет)", – сообщили в Черниговоблэнерго.