РФ била по энергетике Черниговской области. Около 50 000 человек с аварийными отключениями
Ночью 4 октября Россия дронами повредила сразу несколько важных объектов электроснабжения в Черниговской области. В результате аварийные отключения коснулись около 50 000 потребителей. Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго".
Отмечается, что энергетики приступили к переподключению. В то же время в области продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения.
"Сегодня (4 октября. – Ред.) его принцип предусматривает отключение три через три (три часа свет у очереди есть и три – нет)", – сообщили в Черниговоблэнерго.
- 1 октября Россия нанесла удар по энергообъекту в Славутиче, из-за чего без света осталась и Черниговская область. После этого ситуация в энергосети стала мегакритической, ввели графики отключений. На ЧАЭС произошел блэкаут, который длился более трех часов.
- Из-за российских обстрелов без света, связи и воды остался также Конотоп в Сумской области.
- По состоянию на вечер 3 октября электроэнергию вернули к ключевым объектам Славутича. Возобновили работу водоканал, городская больница и две школы.
Комментарии (0)