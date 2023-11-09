Ria Lounge у Краматорську. Документалісти Truth Hounds, імовірно, знайшли виконавців атаки

За червневий удар по ресторану Ria Lounge у Краматорську, внаслідок якого загинули 13 людей і постраждали ще 65, імовірно, відповідальна 47 ракетна бригада 8 армії РФ. Про це йдеться у розслідуванні громадської організації Truth Hounds.

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OSINT-розслідувачі дійшли висновку, що удару було завдано крилатою ракетою "Іскандер-К", а не балістичною "Іскандер-М", як вважали в Офісі генпрокурора. Ракета прилетіла до Краматорська з південного сходу.

За даними Truth Hounds, вона летіла від дев'яти до 18 хвилин. У ресторан ракета влучила о 19:32, через 18 хвилин після відбою повітряної тривоги. Враховуючи швидкість руху та час влучання, ракету випустили за 100 – 270 км від міста. Ймовірно, із зони відповідальності Південного військового округу ЗС РФ, з території Росії.

У цьому районі всього чотири підрозділи, озброєні ракетними комплексами "Іскандер". Проте, проаналізувавши їх розташування та райони бойових дій на момент обстрілу, список потенційних виконавців звузили до одного підрозділу — 47 ракетної бригади 8 загальновійськової армії ЗС РФ під командуванням полковника Віталія Бобиря.

Після удару Міноборони РФ збрехало про мету своєї терористичної атаки, прикриваючись тим, що в кафе перебували нібито тільки військові. Відомство країни-агресора заявило, що "було уражено 50 офіцерів 56 окремої мотопіхотної бригади ЗСУ". Однак документалісти Truth Hounds стверджують, що серед загиблих було двоє бійців Третьої окремої штурмової бригади й Іноземного легіону, всі інші 11 людей, які загинули, – цивільні.

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

Під час удару РФ по Краматорську постраждали громадяни Колумбії. Президент країни відреагував.

У лікарні Дніпра 1 липня померла українська письменниця Вікторія Амеліна, яка потрапила під російський удар.

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