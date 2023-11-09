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Ria Lounge в Краматорске. Документалисты Truth Hounds, вероятно, нашли исполнителей атаки

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 09:42
Ria Lounge в Краматорске. Документалисты Truth Hounds, вероятно, нашли исполнителей атаки - Фото
Фото: Truth Hounds/Wojciech Grzedzinski

За июньский удар по ресторану Ria Lounge в Краматорске, в результате которого погибли 13 человек и пострадали еще 65, предположительно ответственна 47 ракетная бригада 8 армии РФ. Об этом говорится в расследовании общественной организации Truth Hounds.

OSINT-расследователи пришли к выводу, что удар был нанесен крылатой ракетой "Искандер-К", а не баллистической "Искандер-М", как считали в Офисе генпрокурора. Ракета прилетела в Краматорск с юго-востока.

По данным Truth Hounds, она летела от девяти до 18 минут. В ресторан ракета попала в 19:32, через 18 минут после отбоя воздушной тревоги. Учитывая скорость движения и время попадания, ракету выпустили в 100 – 270 км от города. Вероятно, из зоны ответственности Южного военного округа ВС РФ, с территории России.

В этом районе всего четыре подразделения, вооруженные ракетными комплексами "Искандер". Однако, проанализировав их расположение и районы боевых действий на момент обстрела, список потенциальных исполнителей сузили до одного подразделения — 47 ракетной бригады 8 общевойсковой армии ВС РФ под командованием полковника Виталия Бобыря.

После удара Минобороны РФ соврало о целях своей террористической атаки, прикрываясь тем, что в кафе находились якобы только военные. Ведомство страны-агрессора заявило, что "было поражено 50 офицеров 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ". Однако документалисты Truth Hounds утверждают, что среди погибших были двое бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады и Иностранного легиона, все остальные 11 погибших – гражданские.

Смотрите также: Удар по Краматорску. МВД опубликовали первые минуты после ракетной атаки России

Милана Головань
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войнакраматорск
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