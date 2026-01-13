Рютте запитали, чи відповість НАТО на ймовірний удар "Орєшніка": Ми відповідаємо вже зараз
НАТО вже відповідає на атаки Росії по Україні, які не припиняються навіть на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення повномасштабної війни. Про це сказав генсек альянсу Марк Рютте на форумі "Глобальна Європа", організованому парламентською групою Renew, у відповідь на запитання кореспондентки LIGA.net у Брюсселі.
Генсеку нагадали, що після удару балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік" по Львівській області пожежу було видно з польського кордону. Територія НАТО розташована за кілька км від місця удару. На тлі цього Рютте запитали, чи очікувати відповіді у випадку, якщо ракета РФ "помилково" влучить у країну-члена НАТО.
"Так, ми також відповідаємо зараз, тому що це вже жахливо. Ці російські ракети є зброєю смерті та масового знищення, і ми бачили це нещодавно, коли їх застосували проти Львова... Вчора ввечері ми знову бачили сотні дронів і десятки ракет, що били по Україні", – зазначив генсек.
Він вважає, що Росія цим атаками намагається посіяти паніку серед українського населення, що свідчить про її жорстокість. Однак НАТО прагне забезпечити Україну необхідними перехоплювачами для збиття ракет.
"Працюйте зі своїми урядами, щоб вони глибоко зазирнули у свої запаси і знайшли необхідні перехоплювачі для систем Patriot, для систем NASAMS, для систем SAMP/T. Бо вони терміново потрібні українцям", – наголосив Рютте.
Він зазначив, що саме тому підтримав ідею США щодо ініціативи PURL.
- Пізно ввечері 8 січня у Львові пролунали потужні вибухи. Моніторингові канали писали, що росіяни, ймовірно, вдарили "Орєшніком" по газосховищу в Стрию. ОВА повідомила, що удару зазнав обʼєкт критичної інфраструктури, не розкривши деталей.
- Росія офіційно визнала новий удар по Україні "Орєшніком" – нібито у відповідь на вигадану нею ж "атаку" на резиденцію Путіна.
- У Литві назвали удар цинічним плювком в обличчя всім, хто прагне миру, а в США засудили та заявили, що було б добре, якби РФ підкріпила свої слова діями.
