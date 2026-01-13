Рютте спросили, ответит ли НАТО на вероятный удар "Орешника": Мы отвечаем уже сейчас

Марк Рютте (Фото: ЕРА/OLIVER HOSLET)

НАТО уже отвечает на атаки России по Украине, которые не прекращаются даже на фоне дипломатических усилий по завершению полномасштабной войны. Об этом сказал генсек альянса Марк Рютте на форуме "Глобальная Европа", организованном парламентской группой Renew, в ответ на вопрос корреспондента LIGA.net в Брюсселе.

Генсеку напомнили, что после удара баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Львовской области пожар был виден с польской границы. Территория НАТО расположена в нескольких км от места удара. На фоне этого Рютте спросили, ожидать ли ответа в случае, если ракета РФ "по ошибке" попадет в страну-члена НАТО.

"Да, мы также отвечаем сейчас, потому что это уже ужасно. Эти российские ракеты являются оружием смерти и массового уничтожения, и мы видели это недавно, когда их применили против Львова... Вчера вечером мы снова видели сотни дронов и десятки ракет, которые били по Украине", – отметил генсек.

Он считает, что Россия этим атаками пытается посеять панику среди украинского населения, что свидетельствует о ее жестокости. Однако НАТО стремится обеспечить Украину необходимыми перехватчиками для сбивания ракет.

"Работайте со своими правительствами, чтобы они глубоко заглянули в свои запасы и нашли необходимые перехватчики для систем Patriot, для систем NASAMS, для систем SAMP/T. Потому что они срочно нужны украинцам", – подчеркнул Рютте.

Он отметил, что именно поэтому поддержал идею США относительно инициативы PURL.