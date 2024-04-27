Росія атакувала регіони 27 квітня. Туск: Одна з ракет впала за 15 км від нашого кордону

Польща підіймала у повітря військову авіацію через хвилю ракетних ударів РФ по території України

Дональд Туск (Фото: EPA)

Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по регіонах України в ніч проти 27 квітня. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що одна з ракет впала за 15 км від польського кордону. Про це він написав у Х (раніше Twitter).

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Польський прем'єр розкритикував у своєму повідомленні експрем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, зазначивши, що він розробляє "антиєвропейську стратегію".

"Десятки бомб і ракет впали сьогодні на Львівщину. Одна з них за 15 км від нашого кордону. Тим часом Моравецький розробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, й інше?" — написав він.

Туск, імовірно, мав на увазі конференцію національно-консервативних кіл у Будапешті, на якій був присутній Моравецький та очільник канцелярії президента Польщі Марчін Масталерек.

На ній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав праві сили "об'єднатися для перемоги над ліберальним світовим духом" і підтримав експрезидента США Дональда Трампа.

"Повернімо Америці велич, повернімо велич Європі! Уперед, Дональде Трамп, уперед, європейські сувереністи! Осідлаймо коней, вдягнемо обладунки, вирушимо на поле бою і почнімо передвиборчу битву!" – закликав Орбан під час зустрічі.

Під час ракетної атаки 27 квітня Польща підіймала у повітря військову авіацію через хвилю ракетних ударів РФ по території України.

Уночі проти 27 квітня Росія завдала ракетного удару по Харкову. У медичному закладі міста, біля якого вдарили дві російські ракети, в момент ворожої атаки перебувало понад тисячу людей.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що вночі 27 квітня росіяни атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. У ДТЕК заявили, що внаслідок удару Росія серйозно пошкодила обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив про те, що загалом ворог застосував 34 ракети – Повітряні сили знищили 21 з них.

Речник Повітряних сил розповів про особливості ракетної атаки, серед яких, зокрема, використання росіянами "Калібрів" без атаки "шахедами".

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