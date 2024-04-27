Россия атаковала регионы 27 апреля. Туск: Одна из ракет упала в 15 км от нашей границы

Дональд Туск (Фото: EPA)

Россия нанесла массированный комбинированный ракетный удар по регионам Украины в ночь на 27 апреля. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что одна из ракет упала в 15 км от польской границы. Об этом он написал в Х (ранее Twitter).

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Польский премьер раскритиковал в своем сообщении экс-премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, отметив, что он разрабатывает "антиевропейскую стратегию".

"Десятки бомб и ракет упали сегодня на Львовскую область. Одна из них в 15 км от нашей границы. Тем временем Моравецкий разрабатывает совместную антиевропейскую стратегию с пропутинскими ультраправыми политиками в Будапеште. Глупость? Предательство? Или и то, и другое?" – написал он.

Туск, вероятно, подразумевал конференцию национально-консервативных кругов в Будапеште, на которой присутствовал Моравецкий и глава канцелярии президента Польши Марчин Масталерек.

На ней премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал правые силы "объединиться для победы над либеральным мировым духом" и поддержал экс-президента США Дональда Трампа.

"Вернем Америке величие, вернем величие Европе! Вперед, Дональд Трамп, вперед, европейские суверенисты! Оседлаем коней, наденем доспехи, отправимся на поле боя и начнем предвыборную битву!" – призвал Орбан во время встречи.

Во время ракетной атаки 27 апреля Польша поднимала в воздух военную авиацию из-за волны ракетных ударов РФ по территории Украины.

Ночью против 27 апреля Россия нанесла ракетный удар по Харькову. В медицинском заведении города, возле которого ударили две российские ракеты, в момент вражеской атаки находилось более тысячи человек.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что ночью 27 апреля россияне атаковали энергообъекты в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В ДТЭК заявили, что в результате удара Россия серьезно повредила оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук сообщил о том, что всего враг применил 34 ракеты – Воздушные силы уничтожили 21 из них.

Спикер Воздушных сил рассказал об особенностях ракетной атаки, среди которых, в частности, использование россиянами "Калибров" без атаки "шахедами".

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