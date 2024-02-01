Росія атакувала Україну "шахедами", два прильоти. Увечері писали про руйнування у Харкові

Сили протиповітряної оборони збили два російські дрони-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 1 лютого

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 1 лютого. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що всього ворог випустив чотири безпілотники.

Сили протиповітряної оборони знищили дві цілі під час нальоту росіян.

Пізно ввечері 31 січня вибухи лунали у Харкові, були влучання по цивільній інфраструктурі в Основ'янському районі міста.

Інших деталей поки що немає.

30 січня о 12:20 у Харкові було чути вибух, мер міста повідомив, що приліт зафіксований у ближньому передмісті.

Вже о 16:13 у Харкові пролунала серія вибухів, голова ОВА повідомив, що окупанти знову завдали ударів по району.

У ніч проти 31 січня Росія атакувала Україну дронами-камікадзе типу Shahed, а також балістичними ракетами "Іскандер-М". ППО збила 14 дронів.

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