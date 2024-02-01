Россия атаковала Украину "шахедами", два прилета. Вечером писали о разрушениях в Харькове

Силы противовоздушной обороны сбили два российских дрона-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 февраля

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что всего враг выпустил четыре беспилотника.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две цели в ходе налета россиян.

Поздно вечером 31 января взрывы гремели в Харькове, были попадания по гражданской инфраструктуре в Основянском районе города.

Других деталей пока нет.

30 января в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.

Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО сбила 14 дронов.

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