Россия атаковала Украину "шахедами", два прилета. Вечером писали о разрушениях в Харькове
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 1 февраля. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что всего враг выпустил четыре беспилотника.
Силы противовоздушной обороны уничтожили две цели в ходе налета россиян.
Поздно вечером 31 января взрывы гремели в Харькове, были попадания по гражданской инфраструктуре в Основянском районе города.
Других деталей пока нет.
- 30 января в 12:20 в Харькове был слышен взрыв, мэр города сообщил, что прилет зафиксирован в ближнем пригороде.
- Уже в 16:13 в Харькове прозвучала серия взрывов, глава ОВА сообщил, что оккупанты снова нанесли удары по району.
- В ночь на 31 января Россия атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed, а также баллистическими ракетами "Искандер-М". ПВО сбила 14 дронов.
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