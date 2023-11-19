Росія може відновити армію за 6-10 років та атакувати НАТО. Так вважають аналітики DGAP

Аналітики Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) вважають, що Росія може відновити свій військовий потенціал за шість-десять років та атакувати НАТО.

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За словами експертів, Росія зі своїми імперськими амбіціями є найбільшою загрозою для країн НАТО.

"Щойно інтенсивні бойові дії в Україні припиняться, московському режиму може знадобитися всього шість-десять років, щоб відновити свої збройні сили. Протягом цього періоду Німеччина та НАТО повинні дати можливість своїм збройним силам стримувати та, за необхідності, боротися проти Росії. Тільки тоді вони зможуть знизити ризик виникнення нової війни у Європі", — заявили в DGAP.

Зазначається, що країни НАТО можуть впливати лише на свою здатність до стримування та оборони, а не на те, чи хоче Росія розв'язати ще одну війну.

"Час, необхідний Росії для відновлення своїх збройних сил, визначає потребу НАТО у швидкості. Альянс має бути спроможним відбити напад Росії за шість років. Більш тривалі терміни вже збільшують ризик війни", – пишуть аналітики.

У звіті сказано, що питання для НАТО не в тому, чи доведеться колись вести війну проти іншої країни, а лише в тому, коли.

"Альянс більше не виключає нападу Росії. Саме Росія визначає ці тимчасові рамки через поєднання давньої мотивації та підвищення військового потенціалу. Вікно для можливого російського нападу відкриється, щойно Росія повірить, що напад, наприклад, на країни Балтії, може увінчатися успіхом", – вважають у товаристві.

Також у матеріалі згадуються неодноразові погрози ядерною зброєю окремим країнам НАТО з боку диктатора Володимира Путіна.

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