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Россия может восстановить армию за 6-10 лет и атаковать НАТО. Так считают аналитики DGAP

Цей матеріал також доступний українською
19.11.2023, 14:47
Россия может восстановить армию за 6-10 лет и атаковать НАТО. Так считают аналитики DGAP - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Аналитики Немецкого общества внешней политики (DGAP) считают, что Россия может восстановить свой военный потенциал за шесть-десять лет и атаковать НАТО. 

По словам экспертов, Россия со своими имперскими амбициями представляет собой самую большую угрозу для стран НАТО. 

"Как только интенсивные боевые действия в Украине прекратятся, московскому режиму может потребоваться всего шесть-десять лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы. В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и, при необходимости, сражаться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе", — заявили в DGAP.

Отмечается, что страны НАТО могут влиять только на свою способность сдерживания и обороны, а не на то, хочет ли Россия развязать еще одну войну. 

"Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть в состоянии отразить нападение России за шесть лет. Более длительные сроки уже увеличивают риск войны", — пишут аналитики.

В отчете сказано, что вопрос для НАТО не в том, понадобится ли когда-нибудь вести войну против другой страны, а только в том, когда.

"Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки посредством сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом", — считают в обществе. 

Также в материале упоминаются неоднократные угрозы ядерным оружием отдельным странам НАТО со стороны диктатора Владимира Путина

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Дмитрий Гриниченко
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