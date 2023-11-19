Россия может восстановить армию за 6-10 лет и атаковать НАТО. Так считают аналитики DGAP
Аналитики Немецкого общества внешней политики (DGAP) считают, что Россия может восстановить свой военный потенциал за шесть-десять лет и атаковать НАТО.
По словам экспертов, Россия со своими имперскими амбициями представляет собой самую большую угрозу для стран НАТО.
"Как только интенсивные боевые действия в Украине прекратятся, московскому режиму может потребоваться всего шесть-десять лет, чтобы восстановить свои вооруженные силы. В течение этого периода Германия и НАТО должны дать возможность своим вооруженным силам сдерживать и, при необходимости, сражаться против России. Только тогда они смогут снизить риск возникновения новой войны в Европе", — заявили в DGAP.
Отмечается, что страны НАТО могут влиять только на свою способность сдерживания и обороны, а не на то, хочет ли Россия развязать еще одну войну.
"Время, необходимое России для восстановления своих вооруженных сил, определяет потребность НАТО в скорости. Альянс должен быть в состоянии отразить нападение России за шесть лет. Более длительные сроки уже увеличивают риск войны", — пишут аналитики.
В отчете сказано, что вопрос для НАТО не в том, понадобится ли когда-нибудь вести войну против другой страны, а только в том, когда.
"Альянс больше не исключает нападения России. Именно Россия определяет эти временные рамки посредством сочетания давней мотивации и повышения военного потенциала. Окно для возможного российского нападения откроется, как только Россия поверит, что нападение, например, на страны Балтии, может увенчаться успехом", — считают в обществе.
Также в материале упоминаются неоднократные угрозы ядерным оружием отдельным странам НАТО со стороны диктатора Владимира Путина.
- Главком Залужный заявил, что война перешла в позиционный формат, и для успеха нужно снова вернуть маневровый тип войны.
- Из-за дефицита нужного вооружения ВСУ были вынуждены выбивать артиллерию врага ракетами HIMARS, рассказал он.
- В то же время, РФ увеличила плотность огня старыми гаубицами и усиленно производит высокоточные снаряды "Краснополь", и ее не стоит недооценивать, значительное время она будет иметь преимущество в вооружениях, говорит Залужный.
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