Росія найбільше штурмує біля Авдіївки й Новомихайлівки, її втрати зросли – зведення Генштабу
Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 61 бойове зіткнення. Як і раніше, найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки. Крім того, дуже багато атак було в районі Новомихайлівки та Красногорівки.
Росіяни з жовтня не полишають спроб оточити Авдіївку. Вчора там відбили п'ять атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.
Поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області відбито 17 атак.
На інших напрямках росіяни атакували менше:
→ Куп'янський напрямок – чотири атаки біля Синьківки;
→ Лиманський – чотири атаки біля Макіївки та Тернів;
→ Бахмутський – дві атаки біля Кліщіївки та Андріївки;
→ Шахтарський – чотири атаки південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя;
→ Запорізький – дві атаки в районі Роботиного;
→ Херсонський – п'ять атак біля Кринків, де ЗСУ утримують плацдарм.
"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – традиційно кажуть в Генштабі.
У порівнянні з попереднім днем втрати росіян збільшились як в особовому складі, так і в техніці.
З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:
→ особового складу – близько 370 000 (+840) осіб ліквідовано,
→ танків – 6075 (+10),
→ бойових броньованих машин – 11 302 (+33),
→ артилерійських систем – 8747 (+19),
→ РСЗВ – 957 (00),
→ засобів ППО – 648 (+2),
→ літаків – 329 (0),
→ гелікоптерів – 324 (0),
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),
→ крилатих ракет – 1814 (+8),
→ кораблів/катерів – 23 (0),
→ підводних човнів – 1 (0),
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35),
→ спецтехніки – 1353 (+8).
- Зранку 13 січня Росія завдала масованого повітряного удару по Україні, деякі ракети долетіли до заходу країни – вибухи пролунали навіть в Івано-Франківській та Рівненській областях.
- Повітряні сили повідомили, що із 40 ворожих цілей ППО збила тільки вісім крилатих ракет, але ще близько двох десятків влучили "у молоко".