Росія найбільше штурмує біля Авдіївки й Новомихайлівки, її втрати зросли – зведення Генштабу

Ситуація на фронті залишається без змін – росіяни тиснуть на різних ділянках фронту. Найсильніше – на північ та захід від Донецька

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб у ранковому зведенні в неділю повідомив, що за добу на фронті сталося 61 бойове зіткнення. Як і раніше, найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки. Крім того, дуже багато атак було в районі Новомихайлівки та Красногорівки.

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Росіяни з жовтня не полишають спроб оточити Авдіївку. Вчора там відбили п'ять атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області відбито 17 атак.

На інших напрямках росіяни атакували менше:

→ Куп'янський напрямок – чотири атаки біля Синьківки;

→ Лиманський – чотири атаки біля Макіївки та Тернів;

→ Бахмутський – дві атаки біля Кліщіївки та Андріївки;

→ Шахтарський – чотири атаки південніше Пречистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя;

→ Запорізький – дві атаки в районі Роботиного;

→ Херсонський – п'ять атак біля Кринків, де ЗСУ утримують плацдарм.

"Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", – традиційно кажуть в Генштабі.

У порівнянні з попереднім днем втрати росіян збільшились як в особовому складі, так і в техніці.

З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 370 000 (+840) осіб ліквідовано,

→ танків – 6075 (+10),

→ бойових броньованих машин – 11 302 (+33),

→ артилерійських систем – 8747 (+19),

→ РСЗВ – 957 (00),

→ засобів ППО – 648 (+2),

→ літаків – 329 (0),

→ гелікоптерів – 324 (0),

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6861 (+13),

→ крилатих ракет – 1814 (+8),

→ кораблів/катерів – 23 (0),

→ підводних човнів – 1 (0),

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 11 667 (+35),

→ спецтехніки – 1353 (+8).