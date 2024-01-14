Россия больше всего штурмует возле Авдеевки и Новомихайловки, ее потери выросли – сводка
Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье сообщил, что за сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. По-прежнему больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки. Кроме того, очень много атак было в районе Новомихайловки и Красногоровки.
Россияне с октября не оставляют попыток окружить Авдеевку. Вчера там отбили пять атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
Вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области отбиты 17 атак.
На других направлениях россияне атаковали меньше:
→ Купянское направление – четыре атаки возле Синьковки;
→ Лиманское – четыре атаки возле Макеевки и Тернов;
→ Бахмутское – две атаки возле Клещеевки и Андреевки;
→ Шахтерское – четыре атаки южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровнополя;
→ Запорожское – две атаки в районе Работино;
→ Херсонское – пять атак возле Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм.
"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — традиционно говорят в Генштабе.
По сравнению с предыдущим днем потери россиян увеличились как в личном составе, так и в технике.
С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 370 000 (+840) человек ликвидировано,
→ танков – 6075 (+10),
→ боевых бронированных машин – 11 302 (+33),
→ артиллерийских систем – 8747 (+19),
→ РСЗО – 957 (00),
→ средств ПВО – 648 (+2),
→ самолетов – 329 (0),
→ вертолетов – 324 (0),
→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13),
→ крылатых ракет – 1814 (+8),
→ кораблей/катеров – 23 (0),
→ подводных лодок – 1 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),
→ спецтехники – 1353 (+8).
- Утром 13 января Россия нанесла массированный воздушный удар по Украине, некоторые ракеты долетели до запада страны – взрывы прогремели даже в Ивано-Франковской и Ровенской областях.
- Воздушные силы сообщили, что из 40 вражеских целей ПВО сбила только восемь крылатых ракет, но еще около двух десятков попали "в молоко".