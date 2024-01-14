Россия больше всего штурмует возле Авдеевки и Новомихайловки, ее потери выросли – сводка

Ситуация на фронте остается без изменений – россияне давят на разных участках фронта. Сильнее всего – к северу и западу от Донецка

Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье сообщил, что за сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. По-прежнему больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки. Кроме того, очень много атак было в районе Новомихайловки и Красногоровки.

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Россияне с октября не оставляют попыток окружить Авдеевку. Вчера там отбили пять атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

Вблизи Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области отбиты 17 атак.

На других направлениях россияне атаковали меньше:

→ Купянское направление – четыре атаки возле Синьковки;

→ Лиманское – четыре атаки возле Макеевки и Тернов;

→ Бахмутское – две атаки возле Клещеевки и Андреевки;

→ Шахтерское – четыре атаки южнее Пречистовки, западнее Старомайорского и южнее Ровнополя;

→ Запорожское – две атаки в районе Работино;

→ Херсонское – пять атак возле Крынок, где ВСУ удерживают плацдарм.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — традиционно говорят в Генштабе.

По сравнению с предыдущим днем потери россиян увеличились как в личном составе, так и в технике.

С 24 февраля 2022 года до утра воскресенья оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 370 000 (+840) человек ликвидировано,

→ танков – 6075 (+10),

→ боевых бронированных машин – 11 302 (+33),

→ артиллерийских систем – 8747 (+19),

→ РСЗО – 957 (00),

→ средств ПВО – 648 (+2),

→ самолетов – 329 (0),

→ вертолетов – 324 (0),

→ БпЛА оперативно-тактического уровня – 6861 (+13),

→ крылатых ракет – 1814 (+8),

→ кораблей/катеров – 23 (0),

→ подводных лодок – 1 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 11 667 (+35),

→ спецтехники – 1353 (+8).