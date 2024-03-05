Навіть попри страх, Росія не виведе кораблі з України, бо вважає це капітуляцією – ВМС ЗСУ

Чорноморський флот РФ (Фото: ресурси пропагандистів)

Російські загарбники бояться виходити у Чорне та Азовське моря, продовжуючи патрулювати територію. Однак повністю вивести з акваторій судна Росія не може, бо це означатиме для неї капітуляцію, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі LIGA.net.

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"Звісно, що після того, як фактично два тижні тому росіяни втратили великий десантний корабель, місяць тому – ракетний катер, вони дуже застережливо ставляться до виходу в море", – сказав він.

За словами Плетенчука, зараз Україна фіксує "дуже мало" кораблів російського флоту, у море виходить близько одного-двох кораблів на добу.

Загарбники бояться українських військових, але повністю вийти з Чорного моря поки що не можуть.

"Якщо вони покинуть акваторії Чорного та Азовського морів, це буде вважатися для Росії капітуляцією. Тому, звісно, вони продовжать якісь дії, на кшталт патрулювання цих регіонів", – пояснив Плетенчук.

У Головному управлінні розвідки Міноборони раніше заявили, що місія стала можливою у співпраці ГУР з Військово-морськими силами та за підтримки Мінцифри.

"Сергія Котова" було знищено з другої спроби, екіпаж частково врятовано, заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net.

Він отримував ушкодження і раніше. Це сталося у вересні 2023 року, та його відправили на ремонт.

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