ВМС ВСУ: Несмотря на страх, Россия не выведет корабли из Украины, считает это капитуляцией

Черноморский флот РФ (Фото: ресурсы пропагандистов)

Российские захватчики боятся выходить в Черное и Азовское моря, продолжая патрулировать территорию. Однако полностью вывести из акваторий судна Россия не может, потому что это будет означать для нее капитуляцию, сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

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"Конечно, после того, как фактически две недели назад россияне потеряли большой десантный корабль, месяц назад – ракетный катер, они очень осторожно относятся к выходу в море", – сказал он.

По словам Плетенчука, сейчас Украина фиксирует "очень мало" кораблей российского флота, в море выходит около одного-двух кораблей в сутки.

Захватчики боятся украинских военных, но полностью выйти из Черного моря пока не могут.

"Если они покинут акватории Черного и Азовского морей, это будет считаться для России капитуляцией. Поэтому, конечно, они продолжат какие-то действия, вроде патрулирования этих регионов", – пояснил Плетенчук.

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что миссия стала возможной в сотрудничестве ГУР с Военно-морскими силами и при поддержке Минцифры.

"Сергей Котов" был уничтожен со второй попытки, экипаж частично спасен, заявил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net.

Он получал повреждения и раньше. Это произошло в сентябре 2023 года, и его отправили на ремонт.

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