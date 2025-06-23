Росія передає Україні тіла полеглих воїнів у дедалі гіршому стані

У МВС не беруться прогнозувати, скільки часу піде на ідентифікацію тіл, адже вони в поганому стані, фрагментовані та ще й упереміш з окупантами

Віталій Повстяний (Скриншот з відео МВС)

Тенденція щодо умов зберігання росіянами тіл полеглих українських захисників дедалі погіршується. Про це розповів керівник Головного бюро судово-медичної експертизи Віталій Повстяний на брифінгу Міністерства внутрішніх справ "Росія передає тіла своїх військових: Як і навіщо використовує репатріації ворог".

За словами Повстяного, така тенденція спостерігається протягом останніх кількох років. Зокрема, росіяни не дотримуються температурного режиму зберігання тіл.

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"Враховуючи характер бойових дій, велику кількість фрагментованих тіл, вибухових травм, то дійсно неможливо навіть приблизно сказати термін впізнання. І тіла в такому жахливому стані передаються, що іноді повертаємось-повертаємось до тіла і знову підбираємо зразки", – розповів Повстяний.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що Україна отримує тіла в муміфікованому або в стані гнилісного розпаду, або ж – що ще гірше – коли в одному пакеті подекуди десятки частин тіл, що належать різним людям.