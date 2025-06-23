Росія передає Україні тіла полеглих воїнів у дедалі гіршому стані
Тенденція щодо умов зберігання росіянами тіл полеглих українських захисників дедалі погіршується. Про це розповів керівник Головного бюро судово-медичної експертизи Віталій Повстяний на брифінгу Міністерства внутрішніх справ "Росія передає тіла своїх військових: Як і навіщо використовує репатріації ворог".
За словами Повстяного, така тенденція спостерігається протягом останніх кількох років. Зокрема, росіяни не дотримуються температурного режиму зберігання тіл.
"Враховуючи характер бойових дій, велику кількість фрагментованих тіл, вибухових травм, то дійсно неможливо навіть приблизно сказати термін впізнання. І тіла в такому жахливому стані передаються, що іноді повертаємось-повертаємось до тіла і знову підбираємо зразки", – розповів Повстяний.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що Україна отримує тіла в муміфікованому або в стані гнилісного розпаду, або ж – що ще гірше – коли в одному пакеті подекуди десятки частин тіл, що належать різним людям.
- 16 червня репатріаційну частину Стамбульських домовленостей було завершено – усього Україна отримала понад 6000 тіл.
- Того самого дня Клименко заявив, що під час останніх репатріацій Росія передала Україні тіла своїх військових, змішані з тілами українських захисників.
- На тлі цього, за найскромнішими оцінками, знадобиться щонайменше 13-14 місяців для ідентифікації.