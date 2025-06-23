Россия передает Украине тела павших воинов во все худшем состоянии
Тенденция относительно условий хранения россиянами тел павших украинских защитников ухудшается. Об этом рассказал руководитель Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Виталий Повстяный на брифинге Министерства внутренних дел "Россия передает тела своих военных: Как и зачем использует репатриации враг".
По словам Повстяного, такая тенденция наблюдается в течение последних нескольких лет. В частности, россияне не соблюдают температурный режим хранения тел.
"Учитывая характер боевых действий, большое количество фрагментированных тел, взрывных травм, то действительно невозможно даже примерно сказать срок опознания. И тела в таком ужасном состоянии передаются, что иногда возвращаемся-возвращаемся к телу и снова отбираем образцы", – рассказал Повстяный.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что Украина получает тела в мумифицированном или в состоянии гнилостного распада, или – что еще хуже – когда в одном пакете иногда десятки частей тел, принадлежащих разным людям.
- 16 июня репатриационная часть Стамбульских договоренностей была завершена – всего Украина получила более 6000 тел.
- В тот же день Клименко заявил, что во время последних репатриаций Россия передала Украине тела своих военных, смешанные с телами украинских защитников.
- На фоне этого, по самым скромным оценкам, потребуется минимум 13-14 месяцев для идентификации.