Россия передает Украине тела павших воинов во все худшем состоянии
Виталий Повстяный (Скриншот из видео МВД)

Тенденция относительно условий хранения россиянами тел павших украинских защитников ухудшается. Об этом рассказал руководитель Главного бюро судебно-медицинской экспертизы Виталий Повстяный на брифинге Министерства внутренних дел "Россия передает тела своих военных: Как и зачем использует репатриации враг".

По словам Повстяного, такая тенденция наблюдается в течение последних нескольких лет. В частности, россияне не соблюдают температурный режим хранения тел.

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"Учитывая характер боевых действий, большое количество фрагментированных тел, взрывных травм, то действительно невозможно даже примерно сказать срок опознания. И тела в таком ужасном состоянии передаются, что иногда возвращаемся-возвращаемся к телу и снова отбираем образцы", – рассказал Повстяный.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что Украина получает тела в мумифицированном или в состоянии гнилостного распада, или – что еще хуже – когда в одном пакете иногда десятки частей тел, принадлежащих разным людям.

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