Росія планує отримати близько 4,5 млн снарядів, ЗСУ вистрілюють утричі менше — союзники

Певкур заявив, що Росія планує виробляти власні снаряди, а також отримувати їх із Північної Кореї

Ганно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Збройні Сили України вистрілюють у середньому втричі менше артилерійських снарядів, ніж армія Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, якого цитує Bloomberg.

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За його словами, Москва планує отримати близько 4,5 млн снарядів власного виробництва і шляхом постачання з Північної Кореї — на який період розрахований такий обсяг, міністр не уточнив.

"І хоча досконаліші українські гаубиці та засоби наведення означають, що її силам не потрібно стільки снарядів, скільки Росії, щоб завдати того ж рівня збитків, брак кількості не може бути повністю подоланий", – сказав Певкур.

Він наголосив, що партнери України знають потреби Сил оборони.

"Тепер питання в тому, що ми можемо надіслати і що ми можемо дати", – наголосив глава відомства.

У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.

14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.

28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.

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