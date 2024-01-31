Росія планує отримати близько 4,5 млн снарядів, ЗСУ вистрілюють утричі менше — союзники
Збройні Сили України вистрілюють у середньому втричі менше артилерійських снарядів, ніж армія Росії. Про це заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур, якого цитує Bloomberg.
За його словами, Москва планує отримати близько 4,5 млн снарядів власного виробництва і шляхом постачання з Північної Кореї — на який період розрахований такий обсяг, міністр не уточнив.
"І хоча досконаліші українські гаубиці та засоби наведення означають, що її силам не потрібно стільки снарядів, скільки Росії, щоб завдати того ж рівня збитків, брак кількості не може бути повністю подоланий", – сказав Певкур.
Він наголосив, що партнери України знають потреби Сил оборони.
"Тепер питання в тому, що ми можемо надіслати і що ми можемо дати", – наголосив глава відомства.
- У грудні 2023 року міністр Камишін заявив, що Україна планує розпочати серійне виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм стандарту НАТО, а перші зразки цих боєприпасів уже проходять випробування.
- 14 січня повідомлялося, що уряд Швеції стимулює нарощування виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм для допомоги Україні.
- 28 січня генерал-лейтенант заявив, що Франція зможе надавати українській армії 3000 снарядів калібру 155 мм щомісяця.
Читайте також: Євросоюз може надати Україні до березня не мільйон артснарядів, а 600 000 – Bloomberg