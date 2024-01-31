Россия планирует получить около 4,5 млн снарядов, ВСУ выстреливают втрое меньше — союзники

Певкур заявил, что Россия планирует производить собственные снаряды, а также получать их из Северной Кореи

Ханно Певкур (Фото: EPA/OLIVIER HOSLET)

Вооруженные Силы Украины выстреливают в среднем втрое меньше артиллерийских снарядов, чем армия России. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует Bloomberg.

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По его словам, Москва планирует получить около 4,5 млн снарядов собственного производства и за счет поставок из Северной Кореи — на какой период рассчитан такой объем, министр не уточнил.

"И хотя более совершенные украинские гаубицы и средства наведения означают, что ее силам не нужно столько снарядов, сколько России, чтобы нанести тот же уровень ущерба, недостаток количества не может быть полностью преодолен", — сказал Певкур.

Он отметил, что партнеры Украины знают нужды Сил обороны.

"Теперь вопрос в том, что мы можем послать и что мы можем дать", — подчеркнул глава ведомства.

В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а первые образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.

14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.

28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.

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