Россия планирует получить около 4,5 млн снарядов, ВСУ выстреливают втрое меньше — союзники
Вооруженные Силы Украины выстреливают в среднем втрое меньше артиллерийских снарядов, чем армия России. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, которого цитирует Bloomberg.
По его словам, Москва планирует получить около 4,5 млн снарядов собственного производства и за счет поставок из Северной Кореи — на какой период рассчитан такой объем, министр не уточнил.
"И хотя более совершенные украинские гаубицы и средства наведения означают, что ее силам не нужно столько снарядов, сколько России, чтобы нанести тот же уровень ущерба, недостаток количества не может быть полностью преодолен", — сказал Певкур.
Он отметил, что партнеры Украины знают нужды Сил обороны.
"Теперь вопрос в том, что мы можем послать и что мы можем дать", — подчеркнул глава ведомства.
- В декабре 2023 года министр Камышин заявил, что Украина планирует начать серийное производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО, а первые образцы этих боеприпасов уже проходят испытания.
- 14 января сообщалось, что правительство Швеции стимулирует наращивание производства артиллерийских снарядов калибра 155 мм для помощи Украине.
- 28 января генерал-лейтенант заявил, что Франция сможет предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155 мм ежемесячно.
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